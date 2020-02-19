Українці торік витратили у Польщі вдвічі більше грошей, але перекази до України не зросли - статистика



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Експерт вважає, що українській владі варто задуматися над підтримкою вітчизняного бізнесу

Офіційні дані Центрального статистичного управління Польщі (GUS) демонструють у 2019 році стрімке зростання удвічі видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Про це повідомив аналітичний департамент польської компанії з аутсафінгу Gremi personal.

13,1 млрд. злотих - така вартість товарів і послуг, придбаних у Польщі іноземцями всього лише за III квартал 2019 року. Найбільше частку склали витрати німців (47,1 %), на другому місці - українці (20,4 %), які йдуть на рекорд. Сума витрачених коштів українцями в Польщі зросла за рік в два рази.

Експерт з міжнародного працевлаштування, власник компанії Gremi personal Євген Кириченко підкреслює важливу тенденцію: «В статистичних даних GUS ми бачимо, що за 2019 рік загальна сума витрачених українцями коштів в Польщі сягає 2,14 млрд дол, тоді як у 2018 році – вона була лише 1,05 млрд дол. Якщо орієнтуватися на офіційні дані Національного банку України, то українці перерахували з Польщі до України в 2019 році -3,8 млрд дол, а у 2018 році – 3,6 млрд дол. Тобто бачимо стрімке зростання в 2 рази видатків українців саме на території Польщі, тоді як перекази до України майже не зросли. Отже, це негативна тенденція для економіки України. Вона потерпає не тільки від нестачі робочої сили, але й від того, що українці все більше надають переваг польським товарам, а не збільшують переведення грошей до України, де б вони витрачались на придбання товарів українських виробників».

На думку експерта це опосередковано демонструє, що «українські товари за якістю та ціною поступаються польським аналогам». На конкурентоздатність товарів, в свою чергу, впливає бізнес-клімат у країні, державна підтримка підприємництва, податкові пільги та кредитні ставки. «Це сигнал для української влади щодо практичної підтримки вітчизняного бізнесу,» - резюмує експерт.