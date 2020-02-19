Свіжі та недорогі продукти кияни можуть придбати на ярмарках (адреси)



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У середу ярмарки відбудуться у шести районах столиці

У середу, 19 лютого, у Києві триватимуть сезонні сільськогосподарські ярмарки. Про це повідомили у Департаменті промисловості та розвитку підприємництва Київської міської держадміністрації.

Сьогодні ярмарки відбудуться:

у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської), вул. Деміївська, 45-47;

у Дарницькому районі – просп. Миколи Бажана (пішохідна доріжка від ТРЦ «Аркадія» до станції метро «Осокорки»), перетин вулиць Павла Чубинського та Юрія Пасхаліна, вул. Анни Ахматової, 31;

у Деснянському районі – вул. Електротехнічна (від заправки WOG – 2, 4-Б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, і з іншої сторони від – 5, 5-А, 7, 11, 9, 9-А до заправки SHELL; Електротехнічна, 2-А, навпроти центрального входу ринків «Обрій-2000» та «Глорія-Т»);

у Дніпровському районі – просп. Соборності, 2-20;

Печерському районі – вул. Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);

у Подільському районі – просп. Правди, 5-11.

Нагадаємо, продуктові ярмарки у Києві триватимуть до кінця тижня.

Раніше повідомлялося, що українці витрачають на харчі майже половину своїх доходів.

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