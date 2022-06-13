На Луганщині від обстрілів окупантів загинула дитина

Російські окупанти вбили на Донбасі 6-річного хлопчика, який жив на вулиці Московській

У понеділок в місті Лисичанськ Луганської області внаслідок російських обстрілів загинув хлопчик 2016 року народження. Про це президент України Володимир Зеленський сказав у своєму традиційному зверненні.

Глава держави зазначив, що 13 червня стало відомо про загибель ще однієї дитини внаслідок російських обстрілів. За його словами, це сталося на сході – у Луганській області.

«Хлопчик 2016 року народження. Він мешкав у Лисичанську, у звичайному будинку на вулиці Московській. Ось так: шестирічний хлопчик на вулиці Московській також, як виявилося, небезпечний ворог для Російської Федерації», – сказав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Одеса залишається мішенню російських окупантів.