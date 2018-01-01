Українці у Польщі працюють легально, але їх «грабують» агенції - активістка

Нелегальні працівники у Польщі становлять досить малий відсоток

Українці заробляють у Польщі легальну заробітну плату, але вони мають платити агенціям із працевлаштування, які їх нерідко дурять. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко. На запитання журналіста, чи є у Польщі «чорний» ринок праці з неофіційними



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Українці працюють у Польщі легально, але їм недоплачують

Нелегальні працівники у Польщі становлять досить малий відсоток

Українці заробляють у Польщі легальну заробітну плату, але вони мають платити агенціям із працевлаштування, які їх нерідко дурять. Про це розповіла в інтерв’ю «Главкому» лідер організації «Євромайдан Варшава» Наталія Панченко.

На запитання журналіста, чи є у Польщі «чорний» ринок праці з неофіційними зарплатами, Панченко зазначила, що нелегали становлять досить малий відсоток.

«Більше існує проблема, коли гроші утримують агенції з працевлаштування і потім недоплачують українцям. Але все легально, тут немає ніяких «чорних» зарплат», - сказала вона.

За її словами, польська влада часто проводить перевірки легальності працівників і накладає великі штрафи за порушення закону.

Як розповіла також Панченко, українці, які працюють у Польщі, дуже часто терплять жахливі умови праці, але не звільняються, оскільки кожен іноземний працівник там фактично прив’язаний до конкретного роботодавця.

Нагадаємо, міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов’язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації. Скарг з боку працівників українського походження не надходило.

Польський омбудсмен звернеться до інспекції праці для проведення перевірок на заводі Lindab під Варшавою, оскільки вимоги до українців «можуть мати дискримінаційний характер»