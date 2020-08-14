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    Пандемія коронавірусу

    МОЗ: у Києві і ще трьох регіонах лікарні майже на 50% заповнені хворими на Covid-19

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    Міністр додав, що у Львівській області спостерігається завантаженість ліжок у понад 50% - МОЗ: у Києві і ще трьох регіонах лікарні майже на 50% заповнені хворими на Covid-19
    Міністр додав, що у Львівській області спостерігається завантаженість ліжок у понад 50%

    На межі 50% зараз Київ, Чернівецька область, Рівненська область та Івано-Франківська область , - Степанов

    Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих Covid-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

    Степанов закликав людей дотримуватися карантинних правил.

    «На межі 50% зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область - ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються», - сказав Степанов.

    Міністр додав, що у Львівській області спостерігається завантаженість ліжок у понад 50%.

    «Ви бачите, що ми ростемо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще пару тижнів тому не давали такої картини за кількістю хворих. Це і Одеська, і Харківська області», - зазначив Степанов.

    До відома, у Києві заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%

    Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано  1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії –  2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      87872
    • Одужали
      46797
    • Хворіють
      39064
    • Померли
      2011

    До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

    Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.

    Київ США міністр українці Чернівецька область Максим Степанов коронавірус
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