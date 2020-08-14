МОЗ: у Києві і ще трьох регіонах лікарні майже на 50% заповнені хворими на Covid-19



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Міністр додав, що у Львівській області спостерігається завантаженість ліжок у понад 50%

На межі 50% зараз Київ, Чернівецька область, Рівненська область та Івано-Франківська область , - Степанов

Київ та ще три області наближаються до показника в 50% за завантаженістю лікарень, передбачених для хворих Covid-19. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу.

Степанов закликав людей дотримуватися карантинних правил.

«На межі 50% зараз і Київ, і Чернівецька область, Рівненська область, Івано-Франківська область - ті області, де ми фіксуємо велику кількість хворих і велику кількість людей, які госпіталізуються», - сказав Степанов.

Міністр додав, що у Львівській області спостерігається завантаженість ліжок у понад 50%.

«Ви бачите, що ми ростемо щодня. У нас до лідерів додалися регіони, які ще пару тижнів тому не давали такої картини за кількістю хворих. Це і Одеська, і Харківська області», - зазначив Степанов.

До відома, у Києві заповненість ліжок у медзакладах, де лікують хворих на коронавірус, перевищила 50% і становить сьогодні 52,2%

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок 13 серпня зафіксовано 1732 нових випадків коронавірусу, це на 140 випадків більше, ніж учора (159). Загалом летальних випадків від початку пандемії – 2011, за добу - 19 (вчора 22). Одужало 46 797, за добу 581 людина (вчора 530). Загалом від початку пандемії заразилося коронавірусом 87 872 українці.

Коронавірус в Україні

Всього 87872

Одужали 46797

Хворіють 39064

Померли 2011

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До відома, американський мільярдер і філантроп Білл Гейтс спрогнозував закінчення пандемії у 2021 році.

Як повідомлялося, у світі станом на 14 серпня зафіксовано понад 20,7 млн людей заражених коронавірусом, з них понад 750 тисяч померли, ще 12,8 мільйона одужали. Найбільше інфікованих у США, Бразилії, Індії, Росії та ПАР.