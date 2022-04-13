Українці зареєстрували в «Дії» 66 тисяч заявок щодо знищеного або пошкодженого майна

Поточні ремонтні роботи розпочато в багатьох населених пунктах

У мобільному застосунку «Дія» на сьогодні зареєстровано 66 тисяч заявок від громадян, чиє нерухоме майно було знищено або пошкоджено під час війни. Про це на брифінгу розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Нині опрацьовується загальна кількість пошкоджених об’єктів у звільнених областях», – проінформував він.

За словами Тимошенка, нині виробляється підхід щодо визначення пріоритетів при наданні житла тимчасово переміщеним особам.

«Найближчим часом розпочинаємо будівництво житла, що буде надаватись тимчасово переміщеним особам. Вивчаємо ділянки для його будівництва та потужності в областях з точки зору наявності необхідних ресурсів та будівельних компаній для якнайшвидшої реалізації проєктів», – заявив він.

Як роз’яснює заступник керівника ОП, кошти у розмірі одного мільярду гривень, виділені Кабміном з резервного фонду, розподілені між областями таким чином: Київщина отримує 400 млн, Чернігівська та Сумська області – по 250 млн і Житомирщина – 100 млн.

«Кошти резервного фонду призначені на ремонт та заміну вікон, конструкцій дахів і покрівель, фасадів будинків, відновлення доріг, інженерних мереж та систем, зокрема, тепла, газу, води, електроенергії, прибирання розбитої воєнної та цивільної техніки, очищення вулиць і прибудинкових територій», – уточнив Тимошенко.

Зараз, за його словами, поточні ремонтні роботи розпочато в багатьох населених пунктах. Впродовж 1-1,5 місяця очікується їхнє завершення.

Нагадаємо, раніше в інтерв’ю виданню «Форбс» Кирило Тимошенко зазначав, що для людей, які втратили житло, необхідно побудувати декілька десятків тисяч квартир. «Усі ці квартири мають бути одразу з ремонтами, з меблями, з побутовою технікою», – наголосив заступник керівника ОП.