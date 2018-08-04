Українців попередили про грози: Київ накриє вже найближчими годинами
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Погіршення погоди очікується з 4 по 5 серпня
Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про зміну погоди по Україні. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.
Там зазначено з посиланням на дані Укргідрометцентру, що у найближчі три години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей очікуються грози.
Окремо зроблений проноз по Києву та області. Зокрема, у столиці очікуються грози у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня. У регіоні грози прогнозуються у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня.
Нагадаємо, з понеділка, 6 серпня, у західних, північних областях та подекуди у центрі України спека послабне до +23+27 градусів.
Як повідомлялося, через грозу і дощ у Києві 25 липня виявилися затопленими численні підземні переходи, були повалені дерева, зламані дахи гаражів.
На вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.