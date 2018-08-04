Українців попередили про грози: Київ накриє вже найближчими годинами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Главком / Станіслав Груздєв Гроза в Києві

Погіршення погоди очікується з 4 по 5 серпня

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про зміну погоди по Україні. Відповідне повідомлення опубліковане на сайті відомства.

Там зазначено з посиланням на дані Укргідрометцентру, що у найближчі три години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня у західних, північних областях, вдень 5 серпня і в більшості центральних областей очікуються грози.

Окремо зроблений проноз по Києву та області. Зокрема, у столиці очікуються грози у найближчі дві години з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня. У регіоні грози прогнозуються у найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня та протягом 5 серпня.

Нагадаємо, з понеділка, 6 серпня, у західних, північних областях та подекуди у центрі України спека послабне до +23+27 градусів.

Як повідомлялося, через грозу і дощ у Києві 25 липня виявилися затопленими численні підземні переходи, були повалені дерева, зламані дахи гаражів.

На вулиці Олени Теліги внаслідок сильної зливи частково обвалився насип під конструкцією шляхопроводу через вулицю Кирилівську.

Також аеропорт «Київ» перетворився на «річковий вокзал».