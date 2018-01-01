Українців попередили про лавини в Карпатах

За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби

У Карпатах у четвер зберігається небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «За даними Укргідрометцентру, 4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні. Окрім