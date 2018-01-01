Українців попередили про лавини в Карпатах
- Сьогодні, 07:55
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За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби
У Карпатах у четвер зберігається небезпека сходження снігових лавин.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
«За даними Укргідрометцентру, 4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.
Окрім того, піж час обстеження лавинних осередків Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження мокрої лавини з пiвнiчно схiдної експозицiї гори Темнатик: висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об'ємом 12500 кубічних метрів. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 р. Збитків немає.
Нагадаємо, за останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини.
У французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.
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