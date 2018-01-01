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    Українців попередили про лавини в Карпатах

    За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби
    У Карпатах у четвер зберігається небезпека сходження снігових лавин. Про це повідомляє прес-служба ДСНС. «За даними Укргідрометцентру, 4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні. Окрім
    • Сьогодні, 07:55
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    За даними синоптиків, сходження лавин може статися у найближчі дві доби

    У Карпатах у четвер зберігається небезпека сходження снігових лавин.

    Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

    «За даними Укргідрометцентру, 4 січня у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Івано-Франківської та Закарпатської областей зберігатиметься значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

    Окрім того, піж час обстеження лавинних осередків Сл Плай (Закарпатська область) виявлено сходження мокрої лавини з пiвнiчно схiдної експозицiї гори Темнатик: висота вiдриву 1050 м над рівнем моря, об'ємом 12500 кубічних метрів. Орієнтовна дата сходження 31 грудня 2017 р. Збитків немає.

    Нагадаємо, за останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини.

    У французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.

    стихійні лиха ДСНС дороги Закарпаття Івано-Франківщина
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