У швейцарських Альпах через сходження лавин загинули троє осіб
- Сьогодні, 01:22
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Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах
За останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини.
Про це повідомляє Reuters.
«Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах», - йдеться у повідомленні.
Людина, яка каталася на лижах поруч з горою Ховардхорн у південному кантоні Валліс, загинула під завалом лавини в понеділок уранці.
Окрім того, туриста, який зник безвісти в суботу, знайшли мертвим.
Ще одна людина з групи, яка здійснила сходження на висоту 2700 метрів у районі Сент-Люк, загинула в результаті сходження лавини в суботу.
В понеділок у прес-службі ДСНС попередили про ймовірність лавин в Карпатах.
Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.
У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.