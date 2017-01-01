  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У швейцарських Альпах через сходження лавин загинули троє осіб

    Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах
    За останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини. Про це повідомляє Reuters. «Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах», - йдеться у повідомленні. Людина, яка каталася на лижах поруч з горою Ховардхорн у південному кантоні
    • Сьогодні, 01:22
    • Розсилка
    Альпи на території Швейцарії
    Альпи на території Швейцарії

    Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах

    За останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах», - йдеться у повідомленні.

    Людина, яка каталася на лижах поруч з горою Ховардхорн у південному кантоні Валліс, загинула під завалом лавини в понеділок уранці.

    Окрім того, туриста, який зник безвісти в суботу, знайшли мертвим.

    Ще одна людина з групи, яка здійснила сходження на висоту 2700 метрів у районі Сент-Люк, загинула в результаті сходження лавини в суботу.

    В понеділок у прес-службі ДСНС попередили про ймовірність лавин в Карпатах.

    Нагадаємо, у французьких Альпах на зимовому курорті Шамрус понад 160 людей врятували з канатної дороги, яка раптово зупинилася.

    У неділю, 24 грудня, в Івано-Франківській області, в районі гори Хом'як, виявили тіло зниклого туриста.

    Читайте також
    стихійні лиха Швейцарія альпінізм
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ