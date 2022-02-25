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    Вторгнення Росії. Зеленський затвердив план оборони України

    Міністерство оборони має організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України. - Вторгнення Росії. Зеленський затвердив план оборони України

    Міністерство оборони має організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України.

    фото з відкритих джерел

    В Україні з 23.00 години 24 лютого 2022 року почав діяти план оборони України

    Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 24 лютого 2022 року «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оброни України». Про це свідчить текст Указу глави держави від 24 лютого.

    Згідно з текстом офіційного документу, в Україні з 23.00 години 24 лютого 2022 року почав діяти план оборони України за сценарієм «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».

    Зведений план територіальної оборони України діятиме 90 діб.

    Кабінету Міністрів України в межах компетенції доручено забезпечити вжиття невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України.

    Міністерство оборони має організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України.

    Як повідомляв Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.

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    Теги: Росія війна Володимир Зеленський Україна
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    Вторгнення Росії. Зеленський затвердив план оборони України