Вторгнення Росії. Зеленський затвердив план оборони України

В Україні з 23.00 години 24 лютого 2022 року почав діяти план оборони України

Президент України Володимир Зеленський увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 24 лютого 2022 року «Про введення в дію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оброни України». Про це свідчить текст Указу глави держави від 24 лютого.

Згідно з текстом офіційного документу, в Україні з 23.00 години 24 лютого 2022 року почав діяти план оборони України за сценарієм «Ескалація Російською Федерацією збройної агресії проти України, збройна агресія з боку інших держав або коаліцій держав – повномасштабне застосування воєнної сили проти України шляхом проведення військових операцій з рішучими цілями, що може супроводжуватись інформаційними кампаніями, інформаційно-психологічними операціями, кіберопераціями та спеціальними операціями проти України, а також блокадою її портів, узбережжя, повітряного простору».

Зведений план територіальної оборони України діятиме 90 діб.

Кабінету Міністрів України в межах компетенції доручено забезпечити вжиття невідкладних заходів, спрямованих на реалізацію плану оборони України та Зведеного плану територіальної оборони України.

Міністерство оборони має організувати міжвідомчу координацію та взаємодію з питань виконання заходів плану оборони України.

Як повідомляв Главком, президент Володимир Зеленський 24 лютого підписав указ «Про загальну мобілізацію в Україні». Вона буде проводитися протягом 90 днів.