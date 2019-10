В Барселоні протестувальники зводять барикади та влаштували підпали

Голова женералітату Каталонії Кім Торра в ніч на четвер заявив, що протест має бути мирним

В ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують «коктейлі Молотова».

Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів, горять також сміттєві баки. Є постраждалі, їхня точна кількість поки не відома.

VIDEO: October 2019 - the sight and sound of rebellion on the streets of #Barcelona. pic.twitter.com/2cQqF3MS70 #RepublicaCatalana #Llibertatpresospolitics #MarxesPerLaLlibertat #EU #Verhofstadt #Corbyn #ViolencesPolicières #SpainIsAFascistState #indyref2