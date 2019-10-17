В Барселоні протестувальники зводять барикади та влаштували підпали



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Демонстранти підпалили декілька автомобілів, горять також сміттєві баки

Голова женералітату Каталонії Кім Торра в ніч на четвер заявив, що протест має бути мирним

В ніч на четвер у Барселоні загострилися зіткнення між поліцією і прихильниками незалежності Каталонії.

Поліцейські повідомляють, що протестувальники використовують «коктейлі Молотова».

Демонстранти знову звели на центральних вулицях барикади та підпалили декілька автомобілів, горять також сміттєві баки. Є постраждалі, їхня точна кількість поки не відома.

Протести в Каталонії тривають вже третій день. Вони розпочалися після того, як Верховний суд Іспанії виніс вироки 12 каталонським політикам у зв'язку із референдумом 2017 року про незалежність, який влада країни визнала незаконним.

Протистояння загострилося після того, як минулої ночі затримали 51 протестувальника. Голова уряду Каталонії - так само, як і засуджені лідери руху за незалежність регіону - закликав припинити насильство.

Голова женералітату Каталонії Кім Торра в ніч на четвер заявив, що протест має бути мирним. «Не можна допускати, щоб певні групи завдавали шкоди іміджу руху за незалежність. Ми не повинні допускати інцидентів, подібних на ті, які ми бачимо зараз. Немає виправдання підпалам автівок і актам вандалізму», - сказав він.

Безлади ввечері у середу також відбувалися в Жироні, Ллейді, Таррагоні та інших містах автономної області.

Нагадаємо, в ході акції протесту прихильників незалежності Каталонії, яка пройшла в Барселоні в понеділок, 14 жовтня, постраждали 56 осіб.

Джерело: ВВС Україна