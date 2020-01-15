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    Економіка та фінанси

    В Україні назвали найбільш пунктуальні авіакомпанії

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    Найпунктуальнішою українською авіакомпанією в Мінінфраструктури назвали &laquo;Мотор-Січ&raquo; (91,5% вчасних перельотів з 142-ох) - В Україні назвали найбільш пунктуальні авіакомпанії
    Найпунктуальнішою українською авіакомпанією в Мінінфраструктури назвали «Мотор-Січ» (91,5% вчасних перельотів з 142-ох)

    Регулярність здійснення рейсів серед усіх українських компаній в середньому становить 85,2%

    Міністерство інфраструктури України опублікувало рейтинг пунктуальності авіакомпаній, що працюють в Україні за грудень 2019 року.

    Інформацію розмістила пресслужба відомства у Facebook.

    Зазначається, що регулярність здійснення рейсів серед усіх українських компаній в середньому становить 85,2%. Загалом вони виконали 3448 рейсів з українських аеропортів.

    Найпунктуальнішими українськими авіакомпаніями в Мінінфраструктури назвали «Мотор-Січ» (91,5% вчасних перельотів з 142-ох), «Міжнародні авіалінії України» (88,8% вчасних перельотів із 2023-ьох) та «Авіаційна компанія «Роза вітрів»» (87,3% вчасних перельотів із 347-ми).

    Іноземні авіакомпанії виконали за грудень з України 2666 перельотів. Регулярність здійснення ними рейсів становить 78%.

    Найпунктуальнішими серед іноземних авіакомпаній на українському ринку назвали Air Arabia (100% вчасних перельотів із 34-ьох), Аir Malta (100% вчасних перельотів із 4-ьох) та Czech Airlines ((100% вчасних перельотів із 44-ьох)

    рейтинг авіаперевезення Міністерство інфраструктури Facebook
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