В Україні перерахують пенсії: оприлюднено нові суми і максимальна надбавка



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Підвищення пенсій очікується з 1 березня

В Україні з 1 грудня на 740 грн підвищать виплати тим пенсіонерам, які зараз отримують максимальні суми. При цьому найбідніші українці на заслуженому відпочинку отримають надбавку на 74 грн. Про це йдеться в бюджеті країни.

Так, таке підвищення пенсій очікується з 1 березня. Тоді Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним, передає Obozrevatel.

Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

Зазначимо, якщо запропонований проект бюджету на 2020 й візьмуть в чинній редакції, українських пенсіонерів чекає цілий ряд неприємних сюрпризів. По-перше, грошей на компенсацію дефіциту не вистачить. Значить, під загрозою опиниться і стабільна виплата коштів.

Наприклад, в 2019-м з бюджету фактично повинні направити до Пенсійного фонду 175 млрд грн. А на 2020-й передбачили всього 172,5 млрд грн. Другий неприємний сюрприз – перерахунок пенсій у березні 2020-го, підвищення для силовиків з 1 січня наступного року з таким фінансуванням може провалитися.

Як повідомлялось, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії близько 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку з ростом мінімалки.

У 2019 виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої прибавки.

Крім цього, в Україні перерахують пенсії українцям з великим стажем. Вони згідно із законом мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати.