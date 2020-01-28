У січні-березні Буковинці з індивідуальним опаленням сплатять за доставку газу на 36% менше



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Домогосподарство, яке споживає 1479 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 466 грн замість 728 грн

Впродовж перших трьох місяців поточного року домогосподарства в Чернівецькій області, що використовують газ для опалення будинків, платитимуть на 36% менше, ніж в першому кварталі 2019 року. Це стало можливим завдяки впровадженню НКРЕКП нової системи оплати послуг доставки газу.

Згідно з розрахунками, найбільш вигідною нова система буде для домогосподарств, які використовують газ для опалення будинків. Їх платежі за доставку газу зменшаться в середньому на третину. Наприклад, домогосподарство в Чернівецькій області, яке споживає 1479 куб. м газу на рік, за три місяці сплатить 466 гривень замість 728 гривень.

«Остаточне відділення продажу газу від його транспортування завершило анбандлінг, який тривав в Україні впродовж останніх п’яти років. Тепер споживач не прив’язаний до постачальника газу і має можливість вибору», - розповів комерційний директор АТ «Чернівцігаз» Дмитро Голубченко.

Нагадаємо, що 24 грудня 2019 року Регулятор затвердив нові тарифи для Оператора ГТС та операторів ГРМ. А в січні 2020 року споживачі газу вперше отримали квитанції на оплату доставки газу.