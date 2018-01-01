Українцям рекомендують поки не їздити до Лівії

МЗС просить українців, які перебувають у Лівії, залишити країну

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги. [READ_MORE] Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві. «МЗС України вкотре



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У Лівії наразі небезпечна ситуація

МЗС просить українців, які перебувають у Лівії, залишити країну

Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги.

Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

«МЗС України вкотре закликає громадян України утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги, а тих, хто продовжує там перебувати, залишити територію країни», - вказали в МЗС.

У дипвідомстві при цьому нагадали, що 2 лютого українським дипломатам спільними зусиллями зі Службою зовнішньої розвідки вдалося забезпечити повернення на Батьківщину 4-х громадян України, які більше шести років утримувалися в Лівії.