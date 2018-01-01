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    Українцям рекомендують поки не їздити до Лівії

    МЗС просить українців, які перебувають у Лівії, залишити країну
    Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги. [READ_MORE] Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві. «МЗС України вкотре
    • Сьогодні, 12:01
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    У Лівії наразі небезпечна ситуація&nbsp;
    У Лівії наразі небезпечна ситуація 

    МЗС просить українців, які перебувають у Лівії, залишити країну

    Міністерство закордонних справ України закликало українців утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги.

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    Про це повідомили в українському зовнішньополітичному відомстві.

    «МЗС України вкотре закликає громадян України утриматися від відвідання Лівії у зв’язку зі складною безпековою ситуацією в країні та неможливістю забезпечення на її території належної консульсько-правової допомоги, а тих, хто продовжує там перебувати, залишити територію країни», - вказали в МЗС.

    У дипвідомстві при цьому нагадали, що 2 лютого українським дипломатам спільними зусиллями зі Службою зовнішньої розвідки вдалося забезпечити повернення на Батьківщину 4-х громадян України, які більше шести років утримувалися в Лівії.

     

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