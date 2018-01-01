Чотири українці повернулися з лівійського полону

У МЗС неодноразово вже зазначали, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців

Чотири українці сьогодні, другого лютого, повернулися додому після багатьох років полону в Лівії. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook. «Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», — написав він. Президент також подякував дипломатам і зовнішній розвідці



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Повернення українців з лівійського полону

У МЗС неодноразово вже зазначали, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців

Чотири українці сьогодні, другого лютого, повернулися додому після багатьох років полону в Лівії. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

«Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», — написав він.

Президент також подякував дипломатам і зовнішній розвідці «за ще чотирьох врятованих українців».

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію.

У МЗС пов’язують такі заклики із складною безпековою ситуацією на території Лівії, активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, у тому числі громадян України, працевлаштованих у Лівії, зокрема, у місцевих медичних закладах, підприємствах видобувної промисловості та транспортної інфраструктури, а також у зв’язку з систематичними затриманнями у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять й українські громадяни.