Чотири українці повернулися з лівійського полону
- Сьогодні, 10:36
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У МЗС неодноразово вже зазначали, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців
Чотири українці сьогодні, другого лютого, повернулися додому після багатьох років полону в Лівії. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.
«Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», — написав він.
Президент також подякував дипломатам і зовнішній розвідці «за ще чотирьох врятованих українців».
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію.
У МЗС пов’язують такі заклики із складною безпековою ситуацією на території Лівії, активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, у тому числі громадян України, працевлаштованих у Лівії, зокрема, у місцевих медичних закладах, підприємствах видобувної промисловості та транспортної інфраструктури, а також у зв’язку з систематичними затриманнями у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять й українські громадяни.