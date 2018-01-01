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    Події в Україні

    Чотири українці повернулися з лівійського полону

    У МЗС неодноразово вже зазначали, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців
    Чотири українці сьогодні, другого лютого, повернулися додому після багатьох років полону в Лівії. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook. «Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», — написав він. Президент також подякував дипломатам і зовнішній розвідці
    • Сьогодні, 10:36
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    Повернення українців з лівійського полону
    Повернення українців з лівійського полону

    У МЗС неодноразово вже зазначали, що перебування у Лівії загрожує життю та здоров’ю українців

    Чотири українці сьогодні, другого лютого, повернулися додому після багатьох років полону в Лівії. Про це повідомив президент Петро Порошенко у Facebook.

    «Радий поверненню на рідну землю чотирьох наших громадян після багатьох років полону в Лівії», — написав він.

    Президент також подякував дипломатам і зовнішній розвідці «за ще чотирьох врятованих українців».

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    Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ України закликає співвітчизників утриматися від поїздок до Лівії, а тих, хто продовжує перебувати у цій країні, негайно залишити її територію.

    У МЗС пов’язують такі заклики із складною безпековою ситуацією на території Лівії, активною діяльністю терористичних угруповань, зростанням кількості випадків вчинення насильницьких дій (збройних нападів, захоплення у заручники) щодо іноземних громадян, у тому числі громадян України, працевлаштованих у Лівії, зокрема, у місцевих медичних закладах, підприємствах видобувної промисловості та транспортної інфраструктури, а також у зв’язку з систематичними затриманнями у цій країні морських та повітряних суден, до складу екіпажів яких входять й українські громадяни.

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