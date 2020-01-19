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    У світі

    Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд

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    Снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд
    Фото: The Canadian Press / Andrew Vaughan

    Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд були заблоковані

    У Канаді в суботу через сильний снігопад паралізовано життя в ряді міст на острові Ньюфаундленд, місцева влада запросили допомогу військових.

    Про це повідомляє CTV News.

    «У Сент-Джонс було зафіксовано рекордний снігопад – товщина снігового покриву становила 76,2 сантиметра, що б’є попередній рекорд – 68,4 сантиметра в 1999 році», – зазначає видання.

    Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд були заблоковані, дороги перекриті, машини завалені снігом.

    Рекордні снігопади зафіксовані також у Гамбо, Трепассі, Парадайз та інших містах острова.

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    Прем’єр-міністр провінції Ньюфаундленд і Лабрадор Дуайт Болл запросив у уряду допомогу, включаючи мобілізацію збройних сил, для надання допомоги в районах провінції, які постраждали від негоди.

    Нагадаємо, через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей.

    Як повідомлялося, мікроавтобус із українцями потрапив у ДТП у Росії.

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