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    У світі

    Через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей

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    Через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей

    Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар

    Унаслідок обвалу дахів кількох будівель, спричиненого снігопадами та дощами, у кількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб.

    Про це інформує 1tvnews.

    «Щонайменше 16 людей загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану», – повідомили місцеві чиновники.

    Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар.

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    Зокрема, у Кандагарі негода спричинила вісім смертей та 14 випадків травмування людей, заявив прессекретар губернатора провінції Бахір Ахмаді.

    Нагадаємо, мікроавтобус із вісьмома українцями потрапив у ДТП у Орловські області, внаслідок якої троє людей загинуло.

    Як повідомлялося, на Буковині у сніговому заметі опинилися 15 автомобілів.

    Афганістан снігопад негода
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