Через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей
Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар
Унаслідок обвалу дахів кількох будівель, спричиненого снігопадами та дощами, у кількох провінціях Афганістану загинули щонайменше 16 осіб.
Про це інформує 1tvnews.
«Щонайменше 16 людей загинули в окремих випадках обвалу даху будівель на заході та півдні Афганістану», – повідомили місцеві чиновники.
Інциденти, викликані негодою, сталися в провінціях Герат та Кандагар.
Зокрема, у Кандагарі негода спричинила вісім смертей та 14 випадків травмування людей, заявив прессекретар губернатора провінції Бахір Ахмаді.
Нагадаємо, мікроавтобус із вісьмома українцями потрапив у ДТП у Орловські області, внаслідок якої троє людей загинуло.
Як повідомлялося, на Буковині у сніговому заметі опинилися 15 автомобілів.