Українець у Польщі намагався вкрасти 120 посудомийних машин

28-річному громадянину України загрожує вісім років тюрми у Польщі

Чоловік підігнав на склад вантажівку і показав працівникам підроблені документи на доставку товару

У польському місті Радомсько затримали українця, який під виглядом працівника транспортної компанії спробував забрати зі складу товар загальною вартістю 109 тисяч злотих (понад 800 тисяч гривень). Про це йдеться у повідомленні місцевої поліції. Інцидент стався ще 21 квітня.

Поліція приїхала на запит працівників заводу у промзоні Радомсько, які заявили, що водій вантажівки спробував незаконно вивезти товари компанії.

Чоловік в’їхав на територію заводу з документами, які згодом виявились підробкою, згідно з якими у машину мали завантажити 120 посудомийних машин для транспортування до Німеччини.

Проте під час завантаження товару у відповідальних працівників з’явилися підозри, що водій справді представляє компанію-партнера. Процес зупинили, на місце викликали поліцію.

Під час обшуку поліція виявила сфальсифіковану транспортну документацію. Сам затриманий, як з’ясувалось, мав низку посвідчень особи з різними іменами та громадянствами. Спершу він вдавав, що є громадянином Словаччини. У підсумку слідчі встановили, що це 28-річний громадянин України.

23 квітня за запитом прокуратури його заарештували на три місяці. Максимальна санкція за шахрайство – до 8 років позбавлення волі.

Також з'ясувалося, що в Україні продають «євробляхи» за підробленими документами. Останнім часом шахраї виготовляють фіктивні техпаспорти для машин, які ввозять на територію України зі Швеції, Польщі та Латвії. Як зазначається, автовласники нерідко самі не знають, як повинні виглядати справжні шведські документи.

А на початку квітня ділки привезли із Польщі новий брендовий одяг під виглядом «гуманітарки». Замість вживаного одягу у вантажівці везли 12 662 одиниці нових речей різних брендів, про які у товаросупровідних документах не було й згадки. Товар вилучили працівники Держмитслужби. Попередня його вартість – майже 20 мільйонів гривень.