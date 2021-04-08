Ділки привезли із Польщі новий брендовий одяг під виглядом «гуманітарки»

У документах вказано, що цей одяг – секонд-хенд

Експерти порахували, що вартість завезеного товару складає майже 20 млн грн

Через українсько-польський кордон у пункті пропуску «Ягодин» вантажний автомобіль намагалися провезти новий одяг вартістю майже 20 мільйонів гривень під виглядом такого, що був у використанні. Про це повідомила Державна прикордонна служба.

Під час додаткової перевірки вантажівки оглядова група прикордонників, митників, оперативників Луцького загону та співробітників Служби безпеки виявила значну кількість «лівого» товару.

Замість вживаного одягу у вантажівці везли 12 662 одиниці нових речей різних брендів, про які у товаросупровідних документах не було й згадки. Товар вилучили працівники Держмитслужби. Попередня його вартість – майже 20 мільйонів гривень.

З 2019 року Державна митна служба почала проводити огляд гуманітарної допомоги, під виглядом якої до України вивозять одяг в обхід митниці. Огляд обіцяли координувати з Міністерством соціальної політики.

За тодішніми розрахунками уряду, щороку держава через завезення контрабандного одягу під прикриттям гуманітарної допомоги недоотримує приблизно два мільярди гривень податків.

Нещодавно київські митники вилучили коштовну прикрасу вартістю понад 150 тис грн. У посилці, яка прямувала з англійського графства Кент в Одесу, за декларацією, мала перебувати «вживана біжутерія» вартістю 57 фунтів стерлінгів, однак її реальна вартість склала 4200 фунтів.

У грудні минулого року під виглядом ялинок контрабандисти завозили в Україну техніку та брендовий одяг. Зловмисники завезли в Україну товар на понад 40 мільйонів гривень.