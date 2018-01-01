Україні не треба «купуватися» на пропозицію Путіна передати техніку з Криму – військові експерти

Протягом чотирьох років окупації Криму, військову техніку ніхто не обслуговував, - повідомив експерт

Державним органам України не треба включатися в гру Кремля щодо передачі їй військової техніки. Ця пропозиція – є передвиборчою технологією. Окрім того, техніку в Криму ніхто не доглядав протягом років окупації півострова. Вона в дуже поганому стані. Такі застереження зробили під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома» Ігор



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Ігор Кабаненко, адмірал Військово-Морських Сил ЗСУ

Протягом чотирьох років окупації Криму, військову техніку ніхто не обслуговував, - повідомив експерт

Державним органам України не треба включатися в гру Кремля щодо передачі їй військової техніки. Ця пропозиція – є передвиборчою технологією. Окрім того, техніку в Криму ніхто не доглядав протягом років окупації півострова. Вона в дуже поганому стані. Такі застереження зробили під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома» Ігор Кабаненко, президент компанії UA.RPA, адмірал Військово-Морських Сил ЗСУ, колишній заступник головнокомандувача ВМС ЗСУ та радник-посланник Місії України при НАТО; Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії, роззброєння з міжнародних питань

Заява Путіна про передачу військової техніки з Криму – це передвиборча політтехнологічна гра кремлівських політтехнологів. «Путін весь час робить якісь заяви: то про миротворців на Донбасі, то про передачу військової техніки. Це така собі демонстрація миролюбивості. З іншого боку Путін в такий спосіб намагається продемонструвати, що він готовий до діалогу із заходом, мовляв, він готовий домовлятися, а ви (захід) не вводьте нові санкції», - каже Самусь.

Реагувати на заяву Путіна щодо передачі озброєної військової техніки не варто.

«Не включатися в дипломатичну гру і не треба контактувати з росіянами щодо цього питання. Не треба погоджуватися на консультації технічного плану, особливо, коли роздаються голоси типу, давайте проведемо якусь оцінку того, що там знаходиться, нехай приїде делегація військово-морських сил, подивляться що там є, можливо, міноборони теж нехай приїде, адже Путін сказав про боєприпаси, які треба утилізувати і чомусь окупант каже країні-жертві приїжджати на окуповану територію і , щоб там на місці ще й за свої гроші, мабуть, і утилізували, бо їх вивозити не можна. Така заява звучала», - продовжує Самусь.

Військовий експерт також запропонував продовжити роботу в рамках існуючих процесів МЗС, Міноборони, Мінюсту щодо підготовки та подання позовів до міжнародних судів стосовно виплати Росією компенсацій за захоплені не тільки військову техніку, а й окупацію Криму.

За словами Ігоря Кабаненка, пропозиція Росії повернути військову техніку з Криму – це дежавю. Ми вже пережили таке, коли відбувався розподіл Чорноморського флоту.

«Якщо Україна втягнеться в це, то спершу буде акт «доброї» волі – заберіть техніку, яка знаходиться в важкому стані, яка потребує утилізації. А потім буде затягування процесу. Будь-які пропозиції української сторони будуть відштовхуватися, а заходу будуть посилатися меседжі , що Росія миролюбна і готова до співпраці, а от Україна не хоче примирення», - говорить Кабаненко.

Протягом чотирьох років окупації Криму, техніку ніхто не обслуговував.

Кабаненко зазначив, що корабель – технологічна система, в якій знаходиться багато речей – електротехнічні, корпусні, забортні, електроніка , озброєння. Якщо раз на рік не поводити певний робіт, то корабель може просто затонути біля причалу. Далі випробування техніки під напругою один раз на тиждень, бо в іншому випадку буде падати опір ізоляції, виходять з ладу системи озброєння і фактично корабель вмирає. Це саме стосується і авіації та іншої техніки.

«Так, дійсно, в цю техніку вкладалися гроші у 2012 році, але за останніх чотири роки технічний стан зубожів. Нам не треба витрачати кошти, щоб реанімувати цю техніки. Адже вона вже і морально застаріла. Треба покладати свої зусилля на техніку нового покоління», - підсумував адмірал.

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