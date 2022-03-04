Масштабну пожежу на Запорізькій АЕС локалізовано

До гасіння пожежі на Запорізькій АЕС залучено понад чотири десятки рятувальників

Пожежа на АЕС виникла на площі 2 тис. кв. м

Рятувальники ДСНС локалізували пожежу на Запорізькій АЕС, що виникла в результаті обстрілу російськими загарбниками. Про це повідомляє ДСНС України.

«О 05:55 пожежу в учбово-тренувальному корпусі (розміром 60х40 м) Запорізької АЕС у м. Енергодар локалізовано на площі 2 тис. кв. м», - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, 05:20 на Запорізькій АЕС у місті Енергодар підрозділи ДСНС виїхали на гасіння пожежі в учбово-тренувальному корпусі. Псля проведення розвідки в п’ятиповерховому учбово-тренувальному корпусі Запорізькій АЕС зафіксовано, що відбувається горіння приміщень на третьому, четвертому та п’ятому поверхах.

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