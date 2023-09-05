«Українська бронетехніка» представила нову модифікацію вітчизняного бронеавтомобіля

Ця модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах

Оновлена версія «Новатора» має посилений протимінний захист

ТОВ «Українська бронетехніка» на Міжнародній виставці оборонної промисловості MSPO, яка сьогодні стартувала в Кельце на півдні Польщі, представила нову модифікацію СБА «Новатор» – 10-місний бронеавтомобіль, повідомляють в компанії.

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«Створенням нової версії «Новатора» ми продовжуємо розвиток нашої автомобільної лінійки. 10-місний бронеавтомобіль – це максимально актуалізована, оновлена з урахуванням вимог часу версія СБА «Новатор», який з 2018 року постачається Силам Оборони України та на сьогоднішній день пройшов випробовування як часом, так і, що важливо, боями», – розповів генеральний директор ТОВ «Українська бронетехніка» Владислав Бельбас.

За його словами, дана модифікація розроблялася з урахуванням досвіду використання автомобіля різноманітними підрозділами в бойових умовах.

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10-місний бронеавтомобіль «Новатор» фото: facebook.com/ukrainianarmor

Серед головних новацій, втілених компанією, – покращена підвіска та система керування, які забезпечують високу маневреність та підвищену прохідність.

«Машина зроблена на шасі Ford, яке широко використовують виробники бронетехніки. Головна проблема, яку доводиться долати, це збільшення максимального навантаження на базове шасі. У Fordа воно складає 8845 кг. Нашим конструкторам вдалося вирішити цю проблему за допомогою використання для бронювання сучасної тоншої та твердішої броні та з допомогою модернізації підвіски. Такі рішення дозволили спроектувати машину, яка відповідає вимогам сучасної війни», – розповів Бельбас.

Також, за його словами, оновлена версія «Новатора» має посилений протимінний захист. Бронеавтомобіль здатний працювати в різних кліматичних умовах, незалежно від пори року, та на різних типах доріг, включно з бездоріжжям.

«Як і попередня версія, 10-місний «Новатор» побудований за модульним принципом і є фактично універсальною платформою, яка завдяки високому ступеню адаптації може використовуватися для виконання різноманітних бойових завдань та на яку можна інтегрувати різноманітне озброєння та бойові модулі», – додав Бельбас.

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Дослідний зразок машини, який представлений на збройному форумі в Польщі, відразу після виставки буде проходити державні випробовування.