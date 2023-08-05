Військком-хабарник на фронті. Що не так з цією ситуацією

Передок не покарання, а праця і честь

Блін, ну це просто якийсь... у мене немає цензурних слів. Нехай буде треш. Зате натовп недалеких людей, які на будь-якого мажора або правопорушника кричать «На передок його!» будуть щасливі. Своїм тупим щастям через недомислення. Навіть не знаю, що сказати.

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Отже, був такий воєнком у м. Южне. Смирнов. Велика війна почалася, що називається «поперло» і став доларовим мільйонером.

Інформація потрапляє в ЗМІ і командування швидко вживає заходів. Із «хлібного» місця його прибирають, це правильно. Але переводять... на передову. В одну з бойових бригад. Я зараз не про те, що передок не покарання, а праця і честь. Я зовсім про інше. Це армія, якщо хто не в курсі. ЗСУ. Не банда, не політична партія, не тусовка за інтересами. Армія. Порядок. Статут. Бюрократія. Як кажуть – «Командир сказав – бабак, значить, ніяких ховрахів!»

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Його переводять у бригаду на передок. Але він не піде в окопи. Тому що він цілий майор! І є суворий порядок заповнення за штатним розкладом посад відповідно до звань. І цілий майор – це мінімум комбат! Або вища посада в штабі бригади.

Ох і пощастило комусь. І річ навіть не в тому, що на такому місці руки розв'язані для маси схем, хто на передку прекрасно про них знає. Навіть якщо він буде абсолютно чесний... ну який це бойовий командир бойового батальйону на нулі?!

Що я можу сказати? Господи, якщо вже так жартуєш, тільки б не до нас його, тільки б не до нас...