Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Порошенко привіз артилеристам десантно-штурмових військ вантажівки Foden

волонтерська ініціатива
Христина Жиренко
glavcom.ua
Порошенко привіз артилеристам десантно-штурмових військ вантажівки Foden
Тягачі для швидкого переміщення потужних САУ вкрай потрібні, а величезні Foden справляються з цим на будь-яких воєнних дорогах

Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували в Європі вже більше трьох сотень вантажівок і тягачів для ЗСУ

Петро Порошенко привіз бригадам Десантно-штурмових військ техніку та обладнання. 148-а окрема артилерійська бригада ДШВ отримала дві вантажівки Foden, 79-а ОДШБ – пункт управління БпЛА на базі вантажівки DAF.

«Цього разу приїхали до своїх. До старих друзів, яким вже давно допомагаємо», – зазначив п’ятий Президент України.

«Запит у хлопців та дівчат був простий — треба щось таке, щоб вивозити артилерію з поля бою, прохідне, просте у використанні, щоб приїхав, підняв і погнав. Тож — два Foden’и передаємо хлопцям зі 148-ої окремої артилерійської бригади. Бійці вчаться дуже швидко. Наші водії провели короткий інструктаж і «малюки» відразу поїхали в роботу», – розповів Порошенко.

Військові кажуть: тягачі для швидкого переміщення потужних САУ вкрай потрібні, а величезні Foden справляються з цим на будь-яких воєнних дорогах.

8 фото
На весь екран

«Петро Олексійович нам привіз ці прекрасні голландські автомобілі. Це вантажівка, яка здатна перевозити вантаж вагою до 18 тон», – говорить десантник. Він додає, що такий Foden спроможний не тільки вирішувати великі логістичні задачі, а й виконувати функцію тягача. 

«Якраз те, що нам потрібно», – додає його побратим. 

«Досвід застосування цих вантажівок настільки вдалий, що це виявляється найкраща машина для евакуації і відновлення боєздатності самохідних артилерійських установок. Він на себе вантажить, евакуює, ремонтує за рахунок пересувної майстерні, і повертає назад», – пояснює Порошенко.

Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували в Європі вже більше трьох сотень вантажівок і тягачів для ЗСУ. Половина з них вже на фронті. В Україні машини проходять технічне обслуговування із заміною необхідних запчастин, фарбуються і дооснащуються. Марина Порошенко розповідає: «Коли ми приїжджаємо на склади в Європі і відбираємо цю техніку, я бачу в якому вона стані знаходиться. Але зараз на неї дивишся – таке враження, що вона тільки що зійшла з конвеєра». 

«А от 79-ці передали пункт управління БпЛА на базі DAF’у, щоб керувати «Посейдонами» можна було не з однієї обладнаної точки, а з тої, де зможе проїхати ця вантажівка. Тобто з будь-якого місця», – також повідомив він.

Порошенко наголошує – його команда буде й надалі допомагати ДШВ: «марунові берети — символ, гордість та честь десантника. Відзнака для найдостойніших, символ звитяжних лицарів. Коли в 2017 році ми замінили радянські блакитні на горді марунові берети з крилатою емблемою, це стало останнім кроком, аби остаточно відірвати наші Десантно-штурмові війська від російської школи та повернули у європейську мілітарну традицію».

«Досі пам’ятаю емоції, які відчував, коли передавав командуванню ДШВ нові символи на Михайлівській площі. І важко втримати радість та гордість, коли побачив їх сьогодні тут, на фронті. Омиті кров’ю та потом, але ніколи не ганьбою», – зазначив він.

«Вкотре був щасливий зустрітися з нашими бійцями, з тими, хто тримає лінію оборони. З тими, хто завжди перші. Вони нищать ворога — ми допомагаємо», – наголосив Порошенко. Марина Порошенко додає: «Тільки об’єднавши наші зусилля ми всі разом можемо перемогти. І ми обов`язково переможемо».

Теги: Петро Порошенко вантажівки машини Марина Порошенко

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські підприємства зараз також намагаються самостійно виготовляти необхідні деталі
Порошенко збільшує фінансування виробництва техніки для фронту Волонтерська ініціатива
15 серпня, 20:22
Військовослужбовці наголошують: автівки на фронті – критична і завжди актуальна потреба
Порошенко на фронті передав техніку та обладнання бійцям «Азова» Волонтерська ініціатива
18 серпня, 16:16
«Сьогодні ми маємо дуже позитивні і обнадійливі результати по протидії російському РЕБу»
Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ комплекс «Посейдонів», техніку та обладнання Волонтерська ініціатива
Вчора, 11:18

Суспільство

Порошенко привіз артилеристам десантно-штурмових військ вантажівки Foden
Порошенко привіз артилеристам десантно-штурмових військ вантажівки Foden
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ
Як військові кібери «привітали» російські компанії з Днем повітряного флоту РФ
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця батальйону «Свобода» Олександра Поліщука
Намагаються розпалити ненависть до львів’ян: окупанти запустили чергову маніпуляцію
Намагаються розпалити ненависть до львів’ян: окупанти запустили чергову маніпуляцію
«Сталевий фронт» спорядив Азов на 40 мільйонів гривень
«Сталевий фронт» спорядив Азов на 40 мільйонів гривень
Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ комплекс «Посейдонів», техніку та обладнання
Порошенко передав 10-му армійському корпусу Сухопутних військ комплекс «Посейдонів», техніку та обладнання

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Міноборони України після удару по Чернігову поширило загадкове повідомлення
45K
Втрати України у війні: Міноборони прокоментувало названі США цифри
14K
Повітряні сили розповіли про стан авіації після атак на аеродром у Старокостянтинові
6039
Огидна ознака російської церкви
5307
Економіст назвав країну, долю якої повторює Росію
5044
Ракетний удар по Чернігову: хто винен? Ярош зробив гучну заяву

Новини

Тепло, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 20 серпня
Сьогодні, 05:01
20 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Череватий розповів про ситуацію на Бахмутському напрямку
Вчора, 14:45
Окупанти посилили авіаудари і знову запустили «Шахеди» – Генштаб
Вчора, 06:59
В Україні утримається спека, місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 19 серпня
Вчора, 05:04
19 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
У Києві пройде Форум UkrainianGasOpen 2023: Видобуток. Транспортування. Зберігання. Продаж
15 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту