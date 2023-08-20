Порошенко привіз артилеристам десантно-штурмових військ вантажівки Foden

Тягачі для швидкого переміщення потужних САУ вкрай потрібні, а величезні Foden справляються з цим на будь-яких воєнних дорогах

Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували в Європі вже більше трьох сотень вантажівок і тягачів для ЗСУ

Петро Порошенко привіз бригадам Десантно-штурмових військ техніку та обладнання. 148-а окрема артилерійська бригада ДШВ отримала дві вантажівки Foden, 79-а ОДШБ – пункт управління БпЛА на базі вантажівки DAF.

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«Цього разу приїхали до своїх. До старих друзів, яким вже давно допомагаємо», – зазначив п’ятий Президент України.

«Запит у хлопців та дівчат був простий — треба щось таке, щоб вивозити артилерію з поля бою, прохідне, просте у використанні, щоб приїхав, підняв і погнав. Тож — два Foden’и передаємо хлопцям зі 148-ої окремої артилерійської бригади. Бійці вчаться дуже швидко. Наші водії провели короткий інструктаж і «малюки» відразу поїхали в роботу», – розповів Порошенко.

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Військові кажуть: тягачі для швидкого переміщення потужних САУ вкрай потрібні, а величезні Foden справляються з цим на будь-яких воєнних дорогах.

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«Петро Олексійович нам привіз ці прекрасні голландські автомобілі. Це вантажівка, яка здатна перевозити вантаж вагою до 18 тон», – говорить десантник. Він додає, що такий Foden спроможний не тільки вирішувати великі логістичні задачі, а й виконувати функцію тягача.

«Якраз те, що нам потрібно», – додає його побратим.

«Досвід застосування цих вантажівок настільки вдалий, що це виявляється найкраща машина для евакуації і відновлення боєздатності самохідних артилерійських установок. Він на себе вантажить, евакуює, ремонтує за рахунок пересувної майстерні, і повертає назад», – пояснює Порошенко.

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Як відомо, Фонд Порошенка з волонтерами законтрактували в Європі вже більше трьох сотень вантажівок і тягачів для ЗСУ. Половина з них вже на фронті. В Україні машини проходять технічне обслуговування із заміною необхідних запчастин, фарбуються і дооснащуються. Марина Порошенко розповідає: «Коли ми приїжджаємо на склади в Європі і відбираємо цю техніку, я бачу в якому вона стані знаходиться. Але зараз на неї дивишся – таке враження, що вона тільки що зійшла з конвеєра».

«А от 79-ці передали пункт управління БпЛА на базі DAF’у, щоб керувати «Посейдонами» можна було не з однієї обладнаної точки, а з тої, де зможе проїхати ця вантажівка. Тобто з будь-якого місця», – також повідомив він.

Порошенко наголошує – його команда буде й надалі допомагати ДШВ: «марунові берети — символ, гордість та честь десантника. Відзнака для найдостойніших, символ звитяжних лицарів. Коли в 2017 році ми замінили радянські блакитні на горді марунові берети з крилатою емблемою, це стало останнім кроком, аби остаточно відірвати наші Десантно-штурмові війська від російської школи та повернули у європейську мілітарну традицію».

«Досі пам’ятаю емоції, які відчував, коли передавав командуванню ДШВ нові символи на Михайлівській площі. І важко втримати радість та гордість, коли побачив їх сьогодні тут, на фронті. Омиті кров’ю та потом, але ніколи не ганьбою», – зазначив він.

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«Вкотре був щасливий зустрітися з нашими бійцями, з тими, хто тримає лінію оборони. З тими, хто завжди перші. Вони нищать ворога — ми допомагаємо», – наголосив Порошенко. Марина Порошенко додає: «Тільки об’єднавши наші зусилля ми всі разом можемо перемогти. І ми обов`язково переможемо».