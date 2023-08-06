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У Запоріжжі пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Запоріжжі пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

В області оголошено повітряну тривогу

У ніч проти 6 серпня у Запоріжжя і Запорізькому районі пролунали вибухи. Про це повідомляють кореспонденти «Суспільне» та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

 Близько 02:25 «Суспільне» повідомило, що у Запоріжжі та Запорізькому районі було чутно звуки вибухів.

Раніше Повітряні сили ЗСУ закликали мешканців Запоріжжя терміново пройти в укриття. В області оголошено повітряну тривогу.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 6 серпня у Хмельницькому пролунала серія вибухів. В області оголошена повітряна тривога. 

Нагадаємо, що 5 серпня, Російська окупаційна армія здійснила ракетні атаки на Хмельницьку область. Представники обласної військової адміністрації повідомили про наслідки ракетних ударів.

Також  російські війська випустили по території Харківської області керовану авіабомбу, яка вразила центр переливання крові. Унаслідок обстрілу є загиблі та поранені, однак їх кількість не повідомляється.

Зокрема оперативне командування «Південь» повідомляло про пуски «Калібрів» із акваторії Чорного моря. Перед цим ворог провів ротацію: підводний човен замінив на надводний, збільшивши кількість «Калібрів» удвічі.

Окупанти також запустили «Кинджали» з району Тамбова, заявили Повітряні сили. 

До слова, російські загарбники здійснили чергову атаку на Запоріжжя. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста. 

Теги: Запоріжжя вибух армія укриття ворог тривога

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