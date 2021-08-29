Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли, – ЗМІ

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге

Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Про це українській службі «Голосу Америки» підтвердили у Білому домі.

За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».