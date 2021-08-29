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    Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли, – ЗМІ

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    Зустріч Зеленського та Байдена перенесли на 1 вересня - Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли, – ЗМІ
    Зустріч Зеленського та Байдена перенесли на 1 вересня
    Фото з відкритих джерел

    Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге

    Зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена перенесли на 1 вересня. Про це українській службі «Голосу Америки»підтвердили у Білому домі.

    За попереднім планом, зустріч президентів мала відбутись 31 серпня. Тоді як 1 вересня у Володимира Зеленського у США були заплановані інші події.

    Дату прийому Володимира Зеленського в Білому домі переносять вже вдруге . Спочатку візит Зеленського в США, де він зустрінеться зі своїм американським колегою Джо Байденом, був запланований на 30 серпня, однак згодом план змінили.

    За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, тоді це відбулось «у зв'язку з розширенням програми візиту».

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    Теги: ЗМІ США Курт Волкер
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    Зустріч Зеленського та Байдена знову перенесли, – ЗМІ