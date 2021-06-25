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    Українська «Мрія» «здула» огорожу аеродрому разом з людьми у Британії (відео)

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    Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту - Українська «Мрія» «здула» огорожу аеродрому разом з людьми у Британії (відео)
    Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту
    Фото: antonov.company/facebook

    Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт українського літака

    Український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225. Про це повідомляє «Європейська правда».

    Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту. За декілька днів до Британії «Мрія» побувала в Кабулі, а потім – у Карачі, звідки доставила три вертольоти британських ВПС.

    Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт «Мрії», проте паркан не витримав потужності двигунів найбільшого у світі літака.

    Нагадаємо, у середу, 23 червня, в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака «Київ – Ужгород» через нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який знімав відео прямо на летовищі. Кадри з місця інциденту опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.

    Теги: Антонов Мрія літак Велика Британія журналіст повітря
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    Українська «Мрія» «здула» огорожу аеродрому разом з людьми у Британії (відео)