Українська «Мрія» «здула» огорожу аеродрому разом з людьми у Британії (відео)

Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту

Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт українського літака

Український транспортний літак «Мрія» здув потоками повітря паркан біля британської авіабази Брайз-Нортон, звідки люди спостерігали за зльотом Ан-225. Про це повідомляє «Європейська правда».

Український літак щойно повернувся до виконання рейсів після ремонту. За декілька днів до Британії «Мрія» побувала в Кабулі, а потім – у Карачі, звідки доставила три вертольоти британських ВПС.

Фотографи скупчилися за огорожею, аби відзняти зліт «Мрії», проте паркан не витримав потужності двигунів найбільшого у світі літака.

Нагадаємо, у середу, 23 червня, в одному зі столичних аеропортів затримали виліт літака «Київ – Ужгород» через нардепа від «Слуги народу» Миколу Тищенка, який знімав відео прямо на летовищі. Кадри з місця інциденту опублікував у Facebook журналіст Віталій Глагола.