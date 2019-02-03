У Києві пройшла інтронізація Епіфанія (відео)



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Вперше на престол сходить глава помісної і автокефальної Української православної церкви Фото: Станіслав Груздєв / Главком

Церемонія сходження на престол київських митрополитів триває у соборі Святої Софії

Зранку неділі у соборі Святої Софії у Києві проходила інтронізація митрополита Епіфанія на престол київських митрополитів.

7 століть поспіль (XI-XVII) у цьому соборі інтронізовувались безліч Київських митрополитів, але сьогоднішня подія особлива, бо вперше поставляється глава помісної і автокефальної Української православної церкви, пояснили в прес-службі церкви.

На церемонії був присутній президент Петро Порошенко.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію.