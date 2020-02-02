У Києві триває літургія з нагоди річниці інтронізації предстоятеля УПЦ трансляція



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Богослужіння очолює Блаженніший Митрополит Епіфаній

У Свято-Михайлівському соборі проходить святкова Божественна літургія з нагоди першої річниці інтронізації Предстоятеля Православної церкви України.

Трансляція літургії відбувається на сторінці Православної церкви України в Facebook.

«Богослужіння очолює Блаженніший Митрополит Епіфаній у співслужінні єпископату та духовенства зі всієї України, представників Вселенської Патріархії, Олександрійського Патріархату, Елладської Православної Церкви та монастирів Святої Гори Афон», – йдеться у повідомленні.

15 грудня 2018 року відбувся об’єднавчий церковний Собор, на якому ліквідували УПЦ КП, створили УПЦ та обрали її Предстоятелем Митрополита Епіфанія. На Соборі до складу новоствореної церкви увійшли Українська православна церква Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква та окремі єпископи УПЦ Московського патріархату. Тоді ж Філарет підписав постанову про ліквідацію УПЦ КП.

На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.

Нагадаємо, Держсекретар США Помпео зустрівся з предстоятелем помісної УПЦ.

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