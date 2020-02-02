У Києві триває літургія з нагоди річниці інтронізації предстоятеля УПЦ

У Києві триває літургія з нагоди річниці інтронізації предстоятеля УПЦтрансляція
Богослужіння очолює Блаженніший Митрополит Епіфаній
У Свято-Михайлівському соборі проходить святкова Божественна літургія з нагоди першої річниці інтронізації Предстоятеля Православної церкви України.
Трансляція літургії відбувається на сторінці Православної церкви України в Facebook.
«Богослужіння очолює Блаженніший Митрополит Епіфаній у співслужінні єпископату та духовенства зі всієї України, представників Вселенської Патріархії, Олександрійського Патріархату, Елладської Православної Церкви та монастирів Святої Гори Афон», – йдеться у повідомленні.
На початку січня 2019 року новостворена Православна церква України отримала Томос про автокефалію від Вселенського патріарха.
Нагадаємо, Держсекретар США Помпео зустрівся з предстоятелем помісної УПЦ.