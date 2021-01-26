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    Думки вголос

    Агент ФСБ Коваленко отримував гроші з Росії, щоб «УНА-УНСО приняла более фашистское направление»

    • Вахтанг Кіпіані

      Журналіст

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    Едуард Коваленко, колишній лідер УНА-УНСО, під час провокаційної акцій нібито &laquo;на підтримку&raquo; Віктора Ющенка. Київ, 26 червня 2004 року - Агент ФСБ Коваленко отримував гроші з Росії, щоб «УНА-УНСО приняла более фашистское направление»
    Едуард Коваленко, колишній лідер УНА-УНСО, під час провокаційної акцій нібито «на підтримку» Віктора Ющенка. Київ, 26 червня 2004 року

    З таким цінним кадром ФСБ можна лише привітати

    Є такий Едуард Коваленко. Зігомет, який створював для «Інтера» картинку в 2004-му у рамках гуманітарної допомоги Кремля Ющенку. Потім лідер «слов'янської» партії, яка поєднувала любов до Росії з ненавистю до Заходу.

    За власним зізнанням, агент ФСБ. Отримав 30 тисяч доларів в Москві на – цитата – «чтоб УНА-УНСО приняла более фашистское направление».

    2017-го засуджений на 5 років за сприяння ворогові, але слов'янські брати його не забули і він був обміняний у «ЛНР». Отримав інструкції і повернувся до рідного Генічеська як агент «Джигурда», ггг. Їздив у Крим минулого року.

    Тепер його знову заарештували. А, забув сказати – цей ультраукраїнськийфашист так і не зміг оволодіти українською мовою.

    З таким цінним кадром ФСБ можна лише привітати. Зустрічайте незабаром знову.

    Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Крим Росія ЛНР ФСБ Херсонщина
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