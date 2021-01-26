Агент ФСБ Коваленко отримував гроші з Росії, щоб «УНА-УНСО приняла более фашистское направление»

Едуард Коваленко, колишній лідер УНА-УНСО, під час провокаційної акцій нібито «на підтримку» Віктора Ющенка. Київ, 26 червня 2004 року

З таким цінним кадром ФСБ можна лише привітати

Є такий Едуард Коваленко. Зігомет, який створював для «Інтера» картинку в 2004-му у рамках гуманітарної допомоги Кремля Ющенку. Потім лідер «слов'янської» партії, яка поєднувала любов до Росії з ненавистю до Заходу.

За власним зізнанням, агент ФСБ. Отримав 30 тисяч доларів в Москві на – цитата – «чтоб УНА-УНСО приняла более фашистское направление».

2017-го засуджений на 5 років за сприяння ворогові, але слов'янські брати його не забули і він був обміняний у «ЛНР». Отримав інструкції і повернувся до рідного Генічеська як агент «Джигурда», ггг. Їздив у Крим минулого року.

Тепер його знову заарештували. А, забув сказати – цей ультраукраїнськийфашист так і не зміг оволодіти українською мовою.

З таким цінним кадром ФСБ можна лише привітати. Зустрічайте незабаром знову.

Джерело: блог Вахтанга Кіпіані

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