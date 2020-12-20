Софія Ротару продає свій готель у Криму (фото)

Вартість будинку з дванадцятьма номерами – 25 млн євро

25 млн євро планує отримати артистка Софія Ротару за свій готель Villa Sofia в Ялті. В готелі дванадцять номерів, які простоюють у зв’язку з окупацією півострова та епідемією коронавірусу.

За деякими даними, через карантинні обмеження число виступів Ротару різко зменшилось, а ось знижувати гонорари вона не поспішає. За виступ співачка просить 50 тисяч доларів і це без райдеру, повідомляє РБК-Україна. А оскільки іншого бізнесу за словами Ротару у неї немає, їй зараз доводиться важко.

Зазначимо, що свій готель Villa Sofia в Ялті Ротару бізнесом не вважає. За деякою інформацією, управляє готелем невістка народної артистки – Світлана Євдокименко. Тепер же готель через окупацію та пандемію коронавірусу зазнає збитків. В ньому 12 номерів, і найдешевший обійдеться у 200 доларів на добу, а ось «люкс» – від 800 доларів і вище.

І хоча в загальному доступі оголошення про продаж немає, кажуть, що продається готель через закриті канали. Причому ціна покупки озвучується тільки елітним покупцям. Артистка просить за нерухомість 25 млн євро.

Ротару зізнається, готель для неї – особливий, адже тут все дихає спогадами про її коханого чоловіка - музиканта Анатолія Євдокименка, який помер у 2002 році від інсульту.

В старому будинку в цьому місці вони з чоловіком репетирували протягом десятиліть. В готелі у Ротару є і власний номер – 12-й. Він облаштований під всі потреби Софії Михайлівни.

Втім, за твердженням Ротару, після анексії вона ніколи не бувала ні в готелі, ні в своїй квартирі в Ялті. Раніше вона любила гостювати там і рибалити на морі. Раніше повідомлялося про те, що за призначенням приміщення готелю зараз не використовується.

Villa Sofia – історична пам'ятка міста-курорту Ялта, знаходиться на Набережній і розміщується в будівлі особняка ХІХ століття, де до революції розташовувалися знамениті купальні Рофе.