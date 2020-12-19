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    Фінальний вибір Мішиної. Хто став переможцем проєкту «Холостячка»

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    На серце Ксенії Мішиної претендувало 12 чоловіків - Фінальний вибір Мішиної. Хто став переможцем проєкту «Холостячка»
    На серце Ксенії Мішиної претендувало 12 чоловіків

    Обранцем Мішиної став сценарист студії «Квартал 95» Олександр Еллерт

    У п'ятницю, 18 грудня, відбувся фінал шоу «Холостячка». Ксенія Мішина робила вибір між двома абсолютно різними чоловіками. Льоша Тригубенко, за словами Ксенії, – розум і стабільність, а Саша Еллерт – легкість і чуттєвість.

    У фіналі Ксенія познайомила хлопців зі своїм батьком Олександром, поганяла на машині на неймовірній швидкості, політала на мотопарапланах, викупалася в джакузі і...зробила головний вибір на проєкті.

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    Допис, поширений Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

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    Допис, поширений Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

    Отже, переможцем проєкту «Холостячка» і володарем ключика від серця Ксенії Мішиної став Олександр Еллерт.

    «Мені досить складно уявити наше спільне життя й з тобою буває важко. Я можу вигадати тисячу причин, чому нам не судилося бути разом, але так, я приймаю твою пропозицію. Я кохаю тебе», – сказала Ксенія.

    «Ти єдиний чоловік, в якому я не сумнівалася ні секунди. Ти будеш прекрасним чоловіком, але мені боляче, що не можу відповісти тобі взаємністю. Вибач, не можу прийняти твою пропозицію», – відповіла Олексію акторка.

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    Допис, поширений Холстяк & Холостячка (@holostyakstb)

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    Теги: конкурс чоловік Instagram
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