Кличко нагородив медзаклади, що перемогли в конкурсі відео «Подвиг лікаря» (фото)

Представникам медзакладів Віталій Кличко вручив дипломи та подарунки для їх лікарень

Конкурс відеострічок серед комунальних лікарень столиці відбувся вже втретє

Мер Києва Віталій Кличко привітав медиків комунальних лікарень, що перемогли в конкурсі відео-фільмів «Подвиг лікаря». Представникам трьох медзакладів він вручив дипломи і подарунки для їх лікарень: телевізор, інтерактивну дошку і ноутбук. Про це повідомляє пресслужба столичного голови.

Конкурс відеострічок серед комунальних лікарень столиці відбувся вже втретє. Цього року через пандемію коронавірусу, – в онлайн-режимі. Переможців визначали користувачі соціальних мереж.

Перемогли в конкурсі медичні заклади, відео яких отримало найбільшу кількість вподобань на спеціально створеному каналі в YouTube. Усього в конкурсі взяли участь 27 комунальних медичних закладів столиці.

Так, I місце посів Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Святошинського району Києва, ІІ місце – Київський міський пологовий будинок №3, ІІІ місце – Київська міська дитяча клінічна лікарня №2. Відео цих закладів зібрало найбільше «лайків» користувачів.

«Хочу подякувати вам за вашу працю і за вашу місію. Бо сьогодні ви – справжні воїни на передовій. Щодня, щохвилини, без вихідних і свят ви постійно на сторожі здоров'я та життя людей, – сказав Кличко. – І ми як міська влада робимо все можливе, щоб підтримати вас. Попри те, що за медичною реформою фінансування лікарень передали на державний рівень, ми продовжуємо вкладати кошти у реконструкцію та ремонти лікарень, закупівлю сучасного обладнання. На ці потреби тільки цього року Київ витратив понад 1,3 млрд гривень».

Він підкреслив, що місто також виплачує з бюджету Києва муніципальну надбавку медикам до заробітної платні. На ці видатки у 2020 році виділили понад 1 мільярд гривень.

Триватиме підтримка сфери охорони здоров'я і наступного року. Так, на медицину на наступний рік столиця запланувала 5,7 млрд гривень, зокрема, 400 млн грн – на реконструкцію, ремонти медичних закладів та їх оснащення.

«Виділимо і кошти на лікування киян та на боротьбу з поширенням вірусу. Адже пандемію не подолано. Продовжимо обов'язково платити надбавки медикам», – наголосив Кличко.