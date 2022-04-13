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    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)

    Окупанти облаштували штаб та медчастину в будинку телеведучої - Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)
    Окупанти облаштували штаб та медчастину в будинку телеведучої
    фото: Анна Панова / Facebook

    На місці дачного будинку залишилися вирви від снарядів

    Дачу телеведучої та журналістки Анни Панової зруйнували російські військові. Про це Панова написала на особистій сторінці у Facebook.

    Разом із чоловіком панова мала дачу у Київській області.

    «Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Від оселі, яку з любов’ю майстрував для нашої родини мій чоловік, не лишилося нічого», – написала Панова.

    Журналістка розповіла, що після того, як росіяни дозволили її родині втекти з дачі, тут місяць був їхній командний пункт та медсанчастина.

    «Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Більше немає родинних чорно-білих фото, на яких - ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років», – розповіла ПАнова.

    За словами журналістки, на дачній ділянці вцілів лише сад, який її чоловік садив власноруч.

    Анна Панова написала про долю свого дачного будинку під час війни
    Анна Панова написала про долю свого дачного будинку під час війни

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    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)
    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)
    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)
    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)
    фото: Анна Панова / Facebook

    Нагадаємо, раніше телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни.

    За словами Кондратюка, якби траєкторія польоту снаряда була трохи іншою, то будинку вже не було б.



    Теги: росія окупанти війна телеведущая
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    Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)