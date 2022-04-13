Українська телеведуча показала, що окупанти зробили з її будинком (фото)

На місці дачного будинку залишилися вирви від снарядів

Дачу телеведучої та журналістки Анни Панової зруйнували російські військові. Про це Панова написала на особистій сторінці у Facebook.

Разом із чоловіком панова мала дачу у Київській області.

«Шматки від іграшкового дитячого візочка. Залишки гойдалки. Руїни будинку. Від оселі, яку з любов’ю майстрував для нашої родини мій чоловік, не лишилося нічого», – написала Панова.

Журналістка розповіла, що після того, як росіяни дозволили її родині втекти з дачі, тут місяць був їхній командний пункт та медсанчастина.

«Дивлюся на ці кадри і не вірю, що тут влітку гралася у надувному басейні наша Мілка. Більше немає родинних чорно-білих фото, на яких - ціле життя. Більше немає картин українських художників, які Саша збирав 25 років», – розповіла ПАнова.

За словами журналістки, на дачній ділянці вцілів лише сад, який її чоловік садив власноруч.

Анна Панова написала про долю свого дачного будинку під час війни

Нагадаємо, раніше телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни.

За словами Кондратюка, якби траєкторія польоту снаряда була трохи іншою, то будинку вже не було б.



