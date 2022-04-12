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    Події в Україні

    Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)

    У будинок Кондратюка прилетів снаряд для &laquo;Градів&raquo; - Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)
    У будинок Кондратюка прилетів снаряд для «Градів»
    фото: Ігор Кондратюк/Facebook

    Будинок Кондратюка встояв, хоча й отримав значні пошкодження

    Вибухотехніки оглянули будинок відомого телеведучого та продюсера Ігоря Кондратюка, який російські окупанти обстріляли 14 березня. Під час огляду було виявлено снаряд. Про це Кондратюк повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    «Вчора сапери витягнули те, що прилетіло у наш дім 14 березня від росіян-вбивць... Має назву 9М22У. Снаряд для «Градів», - написав він.

    Сапери витягли снаряд із будинку Кондратюка

    Сапери витягли снаряд із будинку Кондратюка

    За словами Кондратюка, якби траєкторія польоту снаряда була трохи іншою, то будинку вже не було б.

    Нагадаємо, будинок Кондратюка окупанти обстрілялив день народження телеведучого.

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    Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)
    Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)
    Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)

    Напередодні Ігор Кондратюк пожертвував на потреби ЗСУ 300 тисяч гривень. Він закликав захисників та захисниць повертатись живими. Продюсер розповів, що зазвичай допомагає тихо, без розголошення.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Телеведучий Кондратюк показав, чим обстріляли його будинок росіяни (фото)