Українська тенісистка шокована, що російські гравці не готові вибачатися за війну

Марта Костюк висловила нерозуміння, чому російські гравці мовчать про війну

Українська тенісистка Марта Костюк висловила здивування поведінкою російських спортсменів, які ніяк не реагують на агресію Росії проти України. В інтерв’ю французькій Lequipe Костюк розповіла, що війна застала її у Монако на самоті. Однак потім до неї приїхала найкраща подруга Катерина Завацька і мама. Навколо спільної біди об’єдналася уся країна.

«Я дуже вдячна, я навіть не знаю кому, напевно, Богу, що це вдалося зробити. Я ще ніколи не відчувала такого єднання з моєю країною, з українцями як сьогодні. Ми всі одна велика сім'я», – сказала вона

«А щодо Тура, то дуже розчаровує те, що жоден російський гравець не прийшов, щоби побачитися зі мною. Ніхто з них не сказав, що вони шкодують, що їхня країна робить з моєю. Один гравець надіслав мені повідомлення, ще з одним ми поспілкувалися. Але жодних вибачень я не чула, жоден із них не сказав мені, що він не підтримує те, що відбувається. Як на мене, то це шок» – висловила нерозуміння Костюк.

Вона наголосила на тому, що усі люди знають, що насправді відбувається. «Не потрібно бути залученим до політики, щоб поводитися по-людськи… Мені боляче через це. Мені боляче щоразу бачити російських гравців, коли я приїжджаю на стадіон. Їхня єдина проблема зараз – це те, що вони не можуть переказати гроші. Ось про це вони розмовляють! Я вважаю, що це є неприйнятним. Чому російські тенісисти так поводяться? У мене цього немає пояснень, я не знаю», – сказала Костюк.

Нагадаємо, в Україні з 24 лютого триває повномасштабна війна з Росією.

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