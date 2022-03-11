Білодід – російським окупантам: «Ви горітимете в пеклі, тварюки!»

Українська дзюдоїстка Дарина Білодід вкотре прокоментувала напад російської армії на наші землі. У своєму інстаграмі спортсменка не стримує емоцій, коли висловлює свою злість щодо російської орди.

Олімпійська призерка у Токіо виклала у сторіс світлину чоловіка, який втратив цілу сім'ю (дружину та двох дітей) під час війни в Україні. Дарина Білодід не підбирала слів.

Вона назвала окупантів справжніми тварюками, яким ніколи не буде прощення. Рашисти прийшли зі своїм «русскім міром», який приводить до руйнування міст та геноциду українського народу.

«Немає вам прощення, тварюки! За що вбивати мирних мешканців? Чим вони заважають? Ви горітимете у пеклі», – написала у сторіс Білодід.

Відзначимо, що Дарина активно доносить правдиву інформацію про війну в Україні до своїх підписників. На сторінку дзюдоїстки в інстаграмі підписано 510 тисяч людей з усього світу.

У перші дні війни спортсменка допомагала роздавати їжу на пункті пропуску біля кордону України з Словаччиною.