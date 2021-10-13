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    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі

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    Перехоплений літальний апарат є&nbsp;бойовим безпілотником &laquo;Гранат-1&raquo;, який виробляє РФ&nbsp; - СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі
    Перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником «Гранат-1», який виробляє РФ 
    фото: СБУ

    Служба безпеки передала безпілотник на експертизу

    Служба безпеки України звітує, що ідентифікувала безпілотник російського виробництва, який використовували для обстрілу позицій Збройних сил України російські гібридні структури на сході держави. Про це сьогодні інформує пресцентр СБУ.

    Зазначається, що цей літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Бойовики використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових.

    «За даними експертизи, перехоплений літальний апарат є бойовим безпілотником «Гранат-1», який виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу РФ», – повідомляє пресцентр спецслужби.

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    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі
    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі
    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі
    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі
    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі

    Крім того, наголошують в СБУ, силовики передали на експертизу ще два ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.

    Триває розслідування за статтями ККУ: ч.ч. 2, 3 ст. 258 (терористичний акт); ч.ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ розслідування безпілотник
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    СБУ перехопила російський бойовий безпілотник на Донбасі