Українські бійці знищили бойову машину піхоти окупантів



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Втрат серед українських військових внаслідок обстрілів 14 березня немає

Протягом поточної доби противник чотири рази обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил.

Про це 14 березня повідомляється на сторінці Операції Об’єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» бойовики з великокаліберних кулеметів здійснили обстріли у районі населеного пункту Богданівка, у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»: зі стрілецької зброї – поблизу селища Травневе, зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Луганське, з мінометів калібру 82 мм – біля села Катеринівка.

Втрат серед українських бійців немає.

«Наші підрозділи дали гідну відповідь ворогу. Знищено бойову машину піхоти противника. Його втрати уточнюються», - повідомили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

11 березня у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.