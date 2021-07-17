Українські дипломати в Нідерландах вшанували памʼять загиблих рейсу МН17

Жалобні заходи відбуваються поблизу аеропорту, звідки вилетів Boeing

Працівники українського посольства в Королівстві Нідерланди вшанували памʼять загиблих у трагедії літака МН17 сім років тому. Як повідомляє кореспондент «Укрінформу», жалобні заходи відбулися в меморіальному комплексі пам'яті жертв трагедії, розташованому поблизу аеропорту «Схіпхол», звідки 17 липня 2014 року вилетів пасажирський Boeing, збитий над Донбасом. Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов висловив співчуття родичам загиблих та поклав квіти.

«Сім років тому світ сколихнула трагедія катастрофи літака MH17 у небі на cході України, але скільки б не минуло ще часу, думки про загиблих 298 пасажирів та членів екіпажу назавжди з нами. Ця пам’ять жива, що особливо відчувається на основному меморіалі жертвам трагедії у Файвхаузені неподалік аеропорту Схіпхол, звідки вирушив в останню подорож літак рейсу МН17. 17 липня також відзначається день міжнародного правосуддя, що є вельми символічним, адже наразі наше основне завдання у справі МН17 – це досягти справедливості для жертв трагедії: встановити винних та притягнути їх до відповідальності», – наголосив Ченцов.

Також свої співчуття біля меморіального комплексу висловив посол Австралії в Нідерландах Метью Нейгауз. Біля меморіального комплексу сьогодні можна побачити вінки та букети соняшників, адже сім років тому МН17 впав у поле соняшників.

Також довкола комплексу висаджено поле живих соняшників. Квіти виростили з донбаського насіння, взятого з поля, на яке з неба падали тіла загиблих та уламки збитого літака.

Пасажирський Boeing-777 Малайзійських авіаліній, що виконував рейс МН17 із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою частиною Донеччини 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули. Міжнародна слідча група дійшла висновку, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Президент України Володимир Зеленський до сьомої річниці збиття на Донбасі літака MH17 наголосив, що буде докладено всіх зусиль, аби встановити правду та покарати винних у цій трагедії, однак в своїй заяві ні словом не згадав щодо причетності Росії до катастрофи.