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    Зеленський призначив посла України в Тимор-Лешті

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    Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла&nbsp;в Тимор-Лешті - Зеленський призначив посла України в Тимор-Лешті
    Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла в Тимор-Лешті

    Олександр Нечитайло призначений послом за сумісництвом

    Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті.

    Про це йдеться в указі №769/2019 від 25 жовтня, опублікований на офіційному сайті Глави держави.

    «Призначити Нечитайла Олександра Вячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом», - йдеться у документі.

    Тимор-Лешті - країна в Південно-Східній Азії, що займає східну половину острова Тимор.

    intan4Олександр Нечитайло

    Довідка. Олександр Нечитайло — український дипломат. З 2016 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії.

    У 2017 році був призначений Надзвичайним і Повноважним послом у Філіппінах (за сумісництвом).

    посол Володимир Зеленський президент
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