Зеленський призначив посла України в Тимор-Лешті



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Володимир Зеленський підписав указ про призначення посла в Тимор-Лешті

Олександр Нечитайло призначений послом за сумісництвом

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Нечитайла Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті.

Про це йдеться в указі №769/2019 від 25 жовтня, опублікований на офіційному сайті Глави держави.

«Призначити Нечитайла Олександра Вячеславовича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті за сумісництвом», - йдеться у документі.

Тимор-Лешті - країна в Південно-Східній Азії, що займає східну половину острова Тимор.

Олександр Нечитайло

Довідка. Олександр Нечитайло — український дипломат. З 2016 року — Надзвичайний і Повноважний Посол України в Малайзії.

У 2017 році був призначений Надзвичайним і Повноважним послом у Філіппінах (за сумісництвом).