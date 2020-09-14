  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українські вчені на тиждень спрогнозували розвиток епідемії коронавірусу

    • Розсилка
    Середнє значення за останній тиждень&nbsp;&ndash; 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9% - Українські вчені на тиждень спрогнозували розвиток епідемії коронавірусу
    Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%

    Вчені прогнозують зростання кількості нових заражених Covid-19

    Статистика по коронавірусу в Україні продовжує демонструвати зростання. Про це повідомляють на сайті Національної академії наук України.

    Прогнозується, що середнє значення кількості нових інфікованих на 18 вересня складе 3 тисячі випадків і 50 летальних випадків в день.

    Кількість одужавших збільшується і складає близько 900 нових випадків на день. Вчені підрахували, що в середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення майже не змінилося, хоча останнім тижнем спостерігається незначна позитивна тенденція.

    Середнє значення за останній тиждень – 9.1 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 10.9%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Хмельницькій області – 4.1 ПЛР-тестів на одне нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 24%. У Києві показник тестування вдвічі вище середнього по Україні (19 тестів на виявлення), що досягається в значній мірі за рахунок роботи приватних лабораторій.

    Нагадаємо, що в Україні почали діяти нові карантинні зони.

    статистика Україна коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ