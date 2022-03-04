Українські війська вибили окупантів з Миколаєва, – голова ОДА Віталій Кім
Голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім повідомив про успішні дії української армії
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Українські військові вибили окупантів з міста. Бої тривають в околицях. Про це повідомив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.
«Вибили ми їх трохи. Бій продовжується, коментувати поки не можу. Вже на околицях (ворог), але по місту вибили», – сказав Кім.
Раніше глава області повідомляв, що Миколаїв атакували російські війська. Противник стягував сили з декількох напрямків.
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