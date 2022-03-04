У Миколаєві йде бій з окупантами

Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові

Російські війська атакують Миколаїв. Зокрема, противник стягує сили з декількох напрямків. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, станом на 16:43 триває бій з російськими окупантами.

За дві години до того в місті оголосили повітряну тривогу через ворожі вертольоти.

Варто наголосити, що окупанти створили фейкову сторінку голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

Офіційні сторінки Віталія Кіма:

Публічна - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA;

Особиста- https://www.facebook.com/vitaliy.kim.37;

Телеграм канал - https://t.me/mykolaivskaODA.