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    Події в Україні

    У Миколаєві йде бій з окупантами

    У Миколаєві йде бій з окупантами
    фото: Ник Вести

    Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові

    Російські війська атакують Миколаїв. Зокрема, противник стягує сили з декількох напрямків. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, станом на 16:43 триває бій з російськими окупантами.

    За дві години до того в місті оголосили повітряну тривогу через ворожі вертольоти.

    Варто наголосити, що окупанти створили фейкову сторінку голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

    Офіційні сторінки Віталія Кіма:

    • Публічна - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA;
    • Особиста- https://www.facebook.com/vitaliy.kim.37;
    • Телеграм канал - https://t.me/mykolaivskaODA.
    Раніше у Миколаєві розвели мости на невизначений термін. Про їхнє зведення повідомлять окремо. Про це написав міський голова Олександр Сєнкевич.
    Зранку Віталій Кім повідомляв, що у Миколаєві ворог намагається прорватися до міста з боку Жовтневого, ведеться активний бій.
    Теги: Росія окупанти ЗСУ війна Миколаїв військові Україна
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    У Миколаєві йде бій з окупантами