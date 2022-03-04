У Миколаєві йде бій з окупантами
фото: Ник Вести
Російські війська увійшли до Миколаєва, де їх зустріли українські військові
Російські війська атакують Миколаїв. Зокрема, противник стягує сили з декількох напрямків. Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, станом на 16:43 триває бій з російськими окупантами.
За дві години до того в місті оголосили повітряну тривогу через ворожі вертольоти.
Варто наголосити, що окупанти створили фейкову сторінку голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.
Офіційні сторінки Віталія Кіма:
- Публічна - https://www.facebook.com/VitaliiKimODA;
- Особиста- https://www.facebook.com/vitaliy.kim.37;
- Телеграм канал - https://t.me/mykolaivskaODA.
Раніше у Миколаєві розвели мости на невизначений термін. Про їхнє зведення повідомлять окремо. Про це написав міський голова Олександр Сєнкевич.
Зранку Віталій Кім повідомляв, що у Миколаєві ворог намагається прорватися до міста з боку Жовтневого, ведеться активний бій.