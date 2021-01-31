Українські військові на Донбасі збили безпілотник терористів

Сьогодні на лінії протистояння зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші

Протягом дня сьогодні, 31 січня, проросійські бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

Серед військовослужбовців Збройних сил України бойових втрат нема.

Біля Водяного бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На цьому напрямку противник використовував безпілотник типу «Крило» для коректування вогню. Українські військові нейтралізували апарат засобами радіоелектронної боротьби.

Також були обстріли біля Лебединського з мінометів 82-го калібру, а неподалік Авдіївки – із великокаліберного кулемета.

За фактом обстрілу українська сторона повідомила про порушення «тиші» представникам СММ ОБСЄ.

Також сьогодні стало відомо про те, що проросійські бойовики розмістили танки та гаубиці у заборонених для цього зонах безпеки.