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    Українські військові на Донбасі збили безпілотник терористів

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    Серед військовослужбовців Збройних сил України бойових втрат нема - Українські військові на Донбасі збили безпілотник терористів
    Серед військовослужбовців Збройних сил України бойових втрат нема
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні на лінії протистояння зафіксовано чотири випадки порушення режиму тиші

    Протягом дня сьогодні, 31 січня, проросійські бойовики чотири рази порушували режим припинення вогню. Про це повідомляє пресс-служба операції Об'єднаних сил.

    Серед військовослужбовців Збройних сил України бойових втрат нема.

    Біля Водяного бойовики стріляли з мінометів 120-го калібру, автоматичних гранатометів і станкових протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів. На цьому напрямку противник використовував безпілотник типу «Крило» для коректування вогню. Українські військові нейтралізували апарат засобами радіоелектронної боротьби.

    Також були обстріли біля Лебединського з мінометів 82-го калібру, а неподалік Авдіївки – із великокаліберного кулемета.

    За фактом обстрілу українська сторона повідомила про порушення «тиші» представникам СММ ОБСЄ.

    Також сьогодні стало відомо про те, що проросійські бойовики розмістили танки та гаубиці у заборонених для цього зонах безпеки.

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    Теги: бойовики на Донбасі Донбас Операція Об’єднаних сил
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