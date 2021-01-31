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    Танки, гаубиці, міномети: озброєння проросійських бойовиків на Донбасі виявлено в заборонених місцях

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    Заборонене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення - Танки, гаубиці, міномети: озброєння проросійських бойовиків на Донбасі виявлено в заборонених місцях
    Заборонене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення
    Фото з відкритих джерел

    ОБСЄ фіксує військову присутність терористів у зонах безпеки

    Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) на Донбасі повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ і її найманців. За інформацією пресцентру Операції обʼєднаних сил, про це йдеться у Звіті Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ від 30 січня 2021 року.

    Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122мм гаубиць 2С1 «Гвоздика», 5 одиниць 120 мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

    Разом з тим, на вищезазначеному полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

    Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей.

    Як повідомлялося раніше, в грудні в окупованому Донбасі було зафіксовано розміщення великокаліберного озброєння поблизу лінії відведення військ.

    Сьогодні голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук назвав загостренням ситуації в регіоні проведення форуму «Російський Донбас», учасники якого проголосили створення «російської держави» у межах Донецької та Луганської областей.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас СЦКК Леонід Кравчук Операція Об’єднаних сил озброєння
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