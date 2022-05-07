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    Українські військові пошкодили залізничну інфраструктуру в окупованій Ясинуватій

    До 2014 року Ясинувата була самим великим залізничним вузлом Донбасу - Українські військові пошкодили залізничну інфраструктуру в окупованій Ясинуватій

    До 2014 року Ясинувата була самим великим залізничним вузлом Донбасу

    Фото з відкритих джерел

    У окупантів тепер з’являться додаткові проблеми з логістикою

    У суботу, 7 травня, українські військові нанесли удар по залізничному вузлу в Ясинуватій, що у східній частині тимчасово окупованої Донецької області.

    Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, намічені цілі були вражені.

    «У окупантів стало проблемою більше. Влучно по Ясинуватському транспортному залізничному вузлу. Наші. Проблем з логістикою у окупантів збільшиться», - написав він.

    Зазначимо, що до 2014 року станція Донецької залізниці в Ясинуватій була найбільшою залізничною станцією та залізничним вузлом у Донецькій області.

    Як повідомлялося, у тимчасово окупованій Макіївці біля Донецька у середу вранці, 4 травня, сталася сильна пожежа - горіла нафтобаза. За попередніми даними, 1 особа загинула та 2 отримали поранення.

    Нагадаємо, що на сьомий день вторгнення українським солдатам вдалося увійти до Горлівки, яка перед цим 8 років перебувала під окупацією.

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    Теги: пожежа росія окупанти війна Донеччина військові Україна окупація радник #stoprussia
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    Українські військові пошкодили залізничну інфраструктуру в окупованій Ясинуватій