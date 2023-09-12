ЗСУ просунулись на чотирьох напрямках: ISW повідомив деталі

Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, 11 вересня просунулися вперед

За останню добу ЗСУ просунулися щонайменше на чотирьох напрямках – під Бахмутом, Опитним, а також в Запорізькій області та на її кордоні з Донецькою. Про це йдеться у звіті (ISW).

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Просування українських військ

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що на Куп’янському напрямку тривають важкі бої, і українські війська успішно відбивають атаки Росії під Синьківкою. Також вона зазначила, що російські війська намагалися безуспішно наступати на лінії від Сватове до Кремінної, а саме в районах Берестового (віддаленої на 20 км на північний захід від Сватового), Новоселівського (віддаленого на 14 км на північний захід від Сватового) та Новоєгорівки (віддаленої на 15 км на південний захід від Сватового).

Російські джерела твердили, що українські сили провели безуспішні наземні атаки поблизу Кремінної 11 вересня. Міністерство оборони Росії (МО) повідомляло, що російські війська відбили три штурмові групи України на заході від Діброви (віддаленої на 5 км на південний захід від Кремінної). Декілька російських військових блогерів стверджували, що українські сили готуються до атаки в районі Серебрянського лісу поблизу Торського (віддаленого на 15 км на захід від Кремінної).

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Українські війська вели наступальні операції поблизу Бахмута і, як повідомляється, 11 вересня просунулися вперед. Генеральний штаб України та заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомили, що українські війська просунулися поблизу Кліщіївки (7 км на південний захід від Бахмута) та Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута).

Російський військовий блогер також повідомив, що українським військам вдалося просунутися до Андріївки. Речник Східної групи військ Ілля Євлаш наголосив, що українські війська досягли невідомих успіхів поблизу Кліщіївки, Предтечиного (розташованого на відстані 16 км на південний захід від Бахмута), Андріївки, Курдюмівки (розташованої на відстані 13 км на південний захід від Бахмута) та Дачного (віддаленого на 19 км на південний захід від Бахмута).

Інший російський військовий блогер заявив, що українські війська продовжують контратаку в районі Кліщіївка-Андрівка-Курдюмівка, але не просунулися в цьому районі. Він стверджував, що російські сили все ще контролюють Андріївку та Курдюмівку. Маляр заявила, що за минулий тиждень українські війська звільнили два квадратних кілометри на бахмутському напрямку.

Російські війська продовжили здійснювати наземні атаки поблизу Бахмута, проте на 11 вересня не було зафіксовано жодних підтверджених наступів. Згідно з інформацією українського Генштабу та Ганни Маляр, російські війська спробували здійснити напади неподалік від Залізнянського (розташованого на відстані 13 км на північ від Бахмута), Оріхово-Василівки (розташованої на відстані 11 км на північний захід від Бахмута), Богданівки (розташованої на відстані 5 км на північний захід від Бахмута), Кліщіївки та Курдюмівки.

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Українські війська вели наступальні операції вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і, як повідомляється, просунулися 11 вересня. Маляр заявила, що українські війська контролюють частину Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки), але зазначив, що ситуація непостійна і бої тривають.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися поблизу Опитного та в напрямку Спартака (4 км на південь від Авдіївки). Інший російський військовий блогер стверджував, що російським військам на цій ділянці фронту не вистачає живої сили, компетентних командирів, якісної тактики штурму та контрбатарейних можливостей.

Українські війська вели наступальні операції в районі західного кордону Донецької та Східної Запорізької областей і, як повідомляється, просунулися 11 вересня. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що українські війська досягли невизначених успіхів поблизу Новомайорського (18 км на південний схід від Великої Новосілки).

Українські війська 11 вересня провели наступальні дії на заході Запорізької області та, як повідомляється, просунулися вперед. Маляр заявив, що за минулий тиждень українські сили просунулися на 4,8 квадратних кілометрів на Таврійському (Запорізькому) напрямку і що українські сили досягли невизначених успіхів на південь від Роботиного (10 км на південь від Оріхова) та на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхова).

11 вересня Головне управління військової розвідки України (ГУР) повідомило, що підрозділи ГУР відновили український контроль над газовидобувними буровими платформами «Вишки Бойка», розташованими біля узбережжя Криму в Чорному морі. Раніше ці платформи перебували під контролем російських військ, починаючи з 2015 року.

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Раніше повідомлялося, що сотні одиниць «знищеної» Росією військової техніки на території України виявилися муляжами.

ЗСУ успішно підміняли гаубиці, танки, міномети, радари макетами. Це дозволило ввести в оману російських загарбників. Окупанти даремно витратили дрони, ракети і снаряди, рапортувавши щодо сотень знищених цілей.

До слова, Сили ППО збили ворожий дрон «Форпост» в Одеській області в районі острова Зміїний. Це багатофункціональний безпілотник, здатний до ведення розвідки та підсвічування цілей лазером для високоточних боєприпасів.