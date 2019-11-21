Українські заробітчани у Польщі потрапили у моторошну ДТП



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Постраждалих українців госпіталізували вертольотами

Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості

Після того, як мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, там трапилася ще одна аварія з українськими громадянами.

Про це повідомляє uainkrakow.pl.

Четверо українців потрапили в аварію між населеними пунктами Кенджезин-Козьле та Крапковіце в Опольському воєводстві.

Вони їхали на евакуаторі, який на швидкості вїхав в автобус дорожної служби. На момент аварії автобус стояв, у ньому нікого не було.

Після удару евакуатор влетів у бар’єр, який розділяє дві полоси дороги та від удару перевернувся.

Повідомляється, що водій евакуатора з невідомих причин втратив керування. Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості. Двоє з них знаходяться в важкому стані. Їх вирізали з кабіни евакуатора гідравлічними ножицями. Їх госпіталізували вертольотами.