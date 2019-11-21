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    Українські заробітчани у Польщі потрапили у моторошну ДТП

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    Постраждалих українців госпіталізували вертольотами - Українські заробітчани у Польщі потрапили у моторошну ДТП
    Постраждалих українців госпіталізували вертольотами

    Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості

    Після того, як мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, там трапилася ще одна аварія з українськими громадянами.

    Про це повідомляє uainkrakow.pl.

    Четверо українців потрапили в аварію між населеними пунктами Кенджезин-Козьле та Крапковіце в Опольському воєводстві.

    Вони їхали на евакуаторі, який на швидкості вїхав в автобус дорожної служби. На момент аварії автобус стояв, у ньому нікого не було.

    Після удару евакуатор влетів у бар’єр, який розділяє дві полоси дороги та від удару перевернувся.

    Повідомляється, що водій евакуатора з невідомих причин втратив керування. Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості. Двоє з них знаходяться в важкому стані. Їх вирізали з кабіни евакуатора гідравлічними ножицями. Їх госпіталізували вертольотами.

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