Українські заробітчани у Польщі потрапили у моторошну ДТП
Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості
Після того, як мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Польщі, там трапилася ще одна аварія з українськими громадянами.
Про це повідомляє uainkrakow.pl.
Четверо українців потрапили в аварію між населеними пунктами Кенджезин-Козьле та Крапковіце в Опольському воєводстві.
Вони їхали на евакуаторі, який на швидкості вїхав в автобус дорожної служби. На момент аварії автобус стояв, у ньому нікого не було.
Після удару евакуатор влетів у бар’єр, який розділяє дві полоси дороги та від удару перевернувся.
Повідомляється, що водій евакуатора з невідомих причин втратив керування. Всі четверо пасажирів отримали травми різної ступені тяжкості. Двоє з них знаходяться в важкому стані. Їх вирізали з кабіни евакуатора гідравлічними ножицями. Їх госпіталізували вертольотами.